На очереди Украина?

У вас войны еще не было? Во имя мира и демократии? Тогда НАТО идет к вам! Герой дня генсек альянса Йенс Столтенберг, известный своими нелепыми заявлениями, в среду выдал несколько новых сенсаций.

Первая о том, зачем НАТО бомбило Югославию в 1999-м: "Югославия распалась не из-за НАТО. Были внутренние причины распада Югославии. НАТО пришла намного позже, на основании мандата ООН, чтобы остановить зверства в Боснии и Герцеговине".

1999 год. НАТО несколько месяцев бомбит Югославию во имя мира. Тысячи погибших и раненых. Убиты сотни детей. Экономический ущерб десятки миллиардов долларов. Американские бомбардировщики-невидимки Б-2 наносят удар по зданию китайского посольства в Белграде.

Ошибка вышла, говорят в НАТО. Совпадение или нет, но в Совбезе ООН против военной операции в Югославии выступили Россия и Китай. Российское посольство тогда тронуть не посмели. Операция была абсолютно незаконной. Но развалилась Югославия не из-за НАТО. Из-за внутренних противоречий, говорит Столтенбег. А бомбили и людей убивали: это для порядка, положено так.

О войне в Ливии тоже высказался: "В первую очередь, это была инициатива Европейского союза. Лишь спустя некоторое время европейские союзники попросили о помощи, и НАТО оказала поддержку союзникам в операциях в Ливии".

Бодрую поступь мира и демократии ливийцы испытали на себе. Поддержка НАТО ливийцам очень помогла. Альянс из страны ушел. Война идет до сих пор. Наведением порядка в Ираке в начале 2000-х занялись американцы, НАТО приняло участие, как это назвали, в урегулировании ситуации.

Похожая картинка. И Каддафи, и Хуссейн просто не понимали, что такое настоящая демократия. А порядок в Ираке до сих пор не навели. Сирия, если бы не пришла на помощь Россия, могла стать очередной жертвой демократического марша во имя мира.

На очереди Украина, за которую рвутся воевать боевые ребята из альянса. Даже поляки, не пылающие любовью к России, защищать украинцев от мифической русской агрессии совсем не готовы. МК цитирует польского журналиста Адама Смеха. Который на страницах издания "Польская мысль" высказывает опасения, что американцы попытаются втянуть Россию в горячую войну. А умирать за интересы Киева придется полякам.

И не надо удивляться, слушая генсека НАТО. Просто все понимают, что у человека в действительности все не так, как на самом деле.

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