"Неизбежность конфронтации": что показали переговоры России и НАТО

Итоги встречи прокомментировал Дмитрий Суслов

Можно ли ожидать снижения конфронтации между нашей страной и Западом или, наоборот, вероятно её усиление? Как убедить страны Альянса в необходимости принятия российских предложений?

Итоги встречи Россия-НАТО стали главной темой программы "События. 25-й час". На вопросы ведущего Алексея Фролова ответил замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Дмитрий Суслов.

"Эта встреча показала неизбежность дальнейшего усиления конфронтации между Россией и НАТО. Потому что НАТО категорически отказывается принимать главное требование России о нерасширении альянса. И НАТО будет сохранять непреклонность своей позиции до тех пор, пока НАТО и США не столкнутся с военной угрозой в отношении самих себя", - сказал он.

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