"Омикрон" наступает: заболеваемость ковидом в США выросла втрое

Тяжелая ситуация и в Европе

По данным ВОЗ, за последние сутки в мире зарегистрировано около трёх с половиной миллионов случаев инфицирования коронавирусом, это самый высокий показатель за всё время пандемии.

Почти втрое за последние две недели выросла заболеваемость в США. Рекордной отметки достиг суточный прирост числа инфицированных в Швейцарии. По данным властей страны, более 76 процентов новых случаев инфицирования коронавирусом приходится на штамм "омикрон". В Австрии - тоже антирекорд, более 17 тысяч случаев инфицирования за сутки.

Россия к массированной атаке "омикрона" пока только готовится. Во всех регионах страны ускоряются темпы программ вакцинации и ревакцинации. Работают как стационарные прививочные пункты, так и мобильные бригады, сообщает "ТВ Центр".

В Рязани после новогодних праздников возобновил работу единый центр вакцинации. За последние два месяца минувшего года в нём привились около 46 тысяч человек.

Активно вакцинируются военные и их семьи. В госпитале Каспийской флотилии стартовал первый в новом году этап ревакцинации. А в Геленджике придумали необычный способ помочь людям соблюдать санитарные нормы: для этого оборудовали специальные антиковидные скамейки с прозрачными перегородками.

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