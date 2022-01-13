Аэропорт Алма-Аты возобновил работу в обычном режиме

Ситуация в Казахстане налаживается

В четверг, как ожидается, начнётся поэтапный вывод миротворческих сил ОДКБ из Казахстана. Основную миссию военнослужащие государств организации выполнили. В охваченной беспорядками республике они взяли под охрану основные государственные, социально-значимые и военные объекты. Это позволило правоохранительным органам республики восстановить порядок.

Миротворцы, в частности, патрулировали не работавший аэропорт Алма-Аты. Россиян и иностранцев, пожелавших покинуть Казахстан, вывозили оттуда военно-транспортной авиацией, сообщает "ТВ Центр".

Накануне в Москву доставили еще 146 человек. Всего за последние дни эвакуировали более двух тысяч. Среди них россияне, граждане других стран, казахстанские студенты, обучающиеся в российских вузах.

С сегодняшнего дня алма-атинский аэропорт работает в обычном режиме. Первый рейс отправился в Нурсултан. Кроме того, сегодня будет запущен дополнительный поезд между нынешней и бывшей столицами Казахстана.

Страна постепенно возвращается к обычной жизни. Как сообщили в оперативном штабе, в ходе проведения специальных мероприятий задержаны подозреваемые в нападении на здание Департамента полиции города. В показаниях участники штурма подтверждают, что их действия были чётко организованы и координировались некими боевиками в военной форме.

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