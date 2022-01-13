Посол России предостерег США от призывов к "калечащим" санкциям

Такие действия провокационны и бесперспективны, заявил дипломат

Стратегия угроз "калечащими" ограничительными мерами, выбранная американскими политиками, не принесет пользы ни населению США, ни международной безопасности. Об этом заявил посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов.

Дипломат подчеркнул, что Москва выступает против конфронтации, сделав выбор в пользу выстраивания равноправных прагматических отношений с Вашингтоном. Российская сторона представила свои инициативы по выводу ситуации из кризиса на переговорах в Женеве и на Совете Россия — НАТО.

Международная безопасность "нуждается в мудрых и продуманных действиях", поэтому Россия ожидает адекватной реакции на свои инициативы, но не в форме популистских заявлений, а в виде аргументированных письменных предложений, подчеркнул посол.

Антонов также отметил, что утверждения о якобы вынашиваемом Россией плане нападения на Украину являются плодом "больного воображения местных русофобски настроенных кругов", это "результат их психического расстройства".

Никаких агрессивных намерений в отношении Украины у России нет, говорится в комментарии дипломата в Facebook российского посольства в США.

Ранее группа американских сенаторов-демократов представила законопроект о новых санкциях в отношении России, которые будут введены, если та начнет "вторжение" на территорию Украины.

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