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Глава Следкома объяснил инициативу вернуть МВД контроль за оружием

09:16
  • четверг
  • 13 января 2022

Необходимо ужесточить контроль за его оборотом, заявил Бастрыкин

Контроль за оборотом оружия и патронов в России следует вернуть в компетенцию Министерства внутренних дел. Об этом в четверг, 13 января, заявил руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин.
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Глава ведомства пояснил, что это предложение продиктовано необходимостью ужесточения контроля за оборотом и использованием гражданского оружия. В связи с этим Следком выступил с инициативой восстановить процедуру осуществления органами внутренних дел контрольных функций за оборотом оружия и патронов.

В настоящее время эта инициатива проходит этап межведомственного обсуждения, уточнил Бастрыкин.

Наряду с этим председатель СКР призвал усилить мониторинг интернета на предмет экстремизма и терроризма. О необходимости дополнительных мер для защиты национального информационного пространства говорят итоги анализа причин и условий совершения ряда преступлений.

Речь идет, в том числе, о выявлении в интернете материалов, связанных с вербовкой людей, в особенности молодежи, для противоправных действий, рассказал Бастрыкин в интервью РИА Новости.

В октябре 2021 года прозвучало предложение поручить охрану школ Росгвардии. Комментируя его, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что компетентные ведомства очень внимательно относятся к опасным прецедентам в учебных заведениях.

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