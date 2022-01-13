Гинцбург назвал срок выпуска вакцины "Спутник М" для подростков

Препарат предназначен для подростков от 12 до 17 лет

Вакцина от коронавирусной инфекции "Гам-КОВИД-Вак-М" ("Спутник М"), предназначенная для детей и подростков от 12 до 17 лет, будет выпущена в гражданский оборот на следующей неделе. Об этом в четверг, 13 января, рассказал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

Эксперт подчеркнул, что научное учреждение и Минздрав жесточайшим образом относятся к контролю, в связи с чем процессы выпуска вакцины контролируют "не две, а еще ряд структур".

Ожидается, что все процедуры, необходимые для выпуска "Спутника М" в оборот, будут завершены в ближайшие дни, рассказал Гинцбург РИА Новости.

Между тем вакцина для детей старше 12 лет "Гам-КОВИД-Вак-М" ("Спутник М"), зарегистрированная в ноябре 2021 года, вошла в обновленную версию методических рекомендаций Министерства здравоохранения России по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram