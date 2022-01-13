Россия заявила о готовности защищать себя военными средствами

Москва готова их применить, если почувствует реальную угрозу безопасности

Россия не может согласиться с тем, что ее территорию рассматривают в качестве цели для ударных средств. У Москвы есть набор законных военно-технических мер, она готова их применить, если почувствует реальную угрозу своей безопасности, заявил замглавы МИД России Александр Грушко.

"Мы будем предпринимать все необходимые меры для того, чтобы угрозу парировать военными средствами, если не получится политическими", - сказал дипломат журналистам по итогам заседания Совета РФ-НАТО.

По словам Грушко, условие для возобновления сотрудничества стран НАТО и России предельно ясно: они обязаны принять роль Российской Федерации как страны, гарантирующей мир на евроатлантическом пространстве, пишут "Известия".

Заседание Совета Россия-НАТО прошло в Брюсселе 12 января. Оно длилось более 4 часов. Альянс пообещал представить в ближайшее время подробный ответ на предложения России.

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