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Россия заявила о готовности защищать себя военными средствами

08:25
  • четверг
  • 13 января 2022

Москва готова их применить, если почувствует реальную угрозу безопасности

Россия не может согласиться с тем, что ее территорию рассматривают в качестве цели для ударных средств. У Москвы есть набор законных военно-технических мер, она готова их применить, если почувствует реальную угрозу своей безопасности, заявил замглавы МИД России Александр Грушко.

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"Мы будем предпринимать все необходимые меры для того, чтобы угрозу парировать военными средствами, если не получится политическими", - сказал дипломат журналистам по итогам заседания Совета РФ-НАТО.

По словам Грушко, условие для возобновления сотрудничества стран НАТО и России предельно ясно: они обязаны принять роль Российской Федерации как страны, гарантирующей мир на евроатлантическом пространстве, пишут "Известия".

Заседание Совета Россия-НАТО прошло в Брюсселе 12 января. Оно длилось более 4 часов. Альянс пообещал представить в ближайшее время подробный ответ на предложения России.

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