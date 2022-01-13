Ночь на 13 января в Москве стала самой морозной в новом году

Столбики термометров опускались ниже минус 20 градусов

Москва с 12 на 13 января пережила самую морозную ночь в наступившем 2022 году. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По состоянию на 06:00 четверга, 13 января, на базовой метеостанции ВДНХ фиксировали температуру 19 градусов мороза, а на станции в Тушино — минус 20,6 градуса.

В Подмосковье рекордно морозно оказалось в Волоколамске — минус 23,9 градуса, сообщает РИА Новости.

Жителей столичного региона ранее также предупредили о гололедице и сильном ветре. Согласно прогнозу, местами вероятны порывы со скоростью до 15 метров в секунду. В связи с этим введен повышенный уровень погодной опасности.

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