Москвичей предупредили о метели и падении давления

Атмосферное давление обрушится на 15 единиц

Метель и резкое понижение атмосферного давления ожидается в Москве 13 января. Температура будет повышаться – но очень медленно: в столице 10-12 градусов ниже нуля, в Подмосковье - минус 10-12.

"Сегодня погода в Москве обусловится влиянием теплого атмосферного фронта, связанного с североатлантическим циклоном "Эльза", поэтому небо будет хмурится, примерно с 14-15 часов пойдет снег. Снежный покров подрастет на 2-3 см", - сообщил ТАСС ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Во второй половине дня, по прогнозу синоптика, юго-западный ветер усилится до 5-10 м/с, порывы до 15 м/с, закружат метели, видимость ухудшится. Атмосферное давление обрушится сразу на 15 единиц, к концу дня достигнет 730 мм ртутного столба. Специалист предупреждает: суточное изменение давления в 4 мм уже ощущают метеозависимые люди, а здоровые ощущают перепад в 7 и более миллиметров. 15 единиц - это очень серьезно, москвичам надо быть осторожными.

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