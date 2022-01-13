ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Москвичей предупредили о метели и падении давления

08:51
  • четверг
  • 13 января 2022

Атмосферное давление обрушится на 15 единиц

Метель и резкое понижение атмосферного давления ожидается в Москве 13 января. Температура будет повышаться – но очень медленно: в столице 10-12 градусов ниже нуля, в Подмосковье - минус 10-12.

Москвичам пообещали снег и мороз при низком давлении
В Москве установлен рекорд низкого атмосферного давления

"Сегодня погода в Москве обусловится влиянием теплого атмосферного фронта, связанного с североатлантическим циклоном "Эльза", поэтому небо будет хмурится, примерно с 14-15 часов пойдет снег. Снежный покров подрастет на 2-3 см", - сообщил ТАСС  ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Во второй половине дня, по прогнозу синоптика, юго-западный ветер усилится до 5-10 м/с, порывы до 15 м/с, закружат метели, видимость ухудшится. Атмосферное давление обрушится сразу на 15 единиц, к концу дня достигнет 730 мм ртутного столба. Специалист предупреждает: суточное изменение давления в 4 мм уже ощущают метеозависимые люди, а здоровые ощущают перепад в 7 и более миллиметров. 15 единиц - это очень серьезно, москвичам надо быть осторожными.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Метель в Москве
Метель в Москве
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.