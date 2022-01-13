Петр Красилов набрал вес и изменился до неузнаваемости

Из-за этого его перестали приглашать в кино

Звезда сериала "Не родись красивой" Петр Красилов стал гостем программы "Мой герой" с Татьяной Устиновой на канале "ТВ Центр". Поклонники не сразу узнали 44-летнего актера, ведь он сильно изменился во внешности.

Актер заметно прибавил в весе. По мнению Красилова, по этой причине его часто не утверждают на роли в фильмах.

"Просто в свое время давным-давно, лет 5 назад, я был одним, на данный момент я другой. У меня другие габариты, другие формы. А помнят меня стройным мальчиком. Меня не пугает переход из одного амплуа в другое, для меня это, как для актера, даже интереснее", - сказал Красилов.

Он предполагает, что зрители и режиссеры любят его в образе времен сериалов "Бедная Настя" и "Не родись красивой".

Мнения поклонников об изменении во внешности Петра Красилова разделились. Многие посчитали, что и с лишними килограммами актер прекрасно выглядит: "Не надо слушать невежественных людей, вы обаятельны и талантливы! Не стесняйтесь своей новой внешности, любите себя любым".

Другие были не столь благосклонны: "Боже, я минут 15 не могла поверить в то, что это он", "Прекрасный, талантливый , очень жаль набрал вес , стал выглядеть старше", "Лучше конечно знать свой предел и держать в более менее относительной форме. Просто еще возраст молодой, и вследствие значительно увеличенного веса можно приобрести ряд нехороших заболеваний", "Жаль, что Петр себя запустил", "Если бы интервью было без имён, то я бы Петра не узнал".

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