Роспотребнадзор спрогнозировал шестизначную заболеваемость COVID-19 в сутки

Ожидается значительный рост числа заболевших

В ближайшие недели Роспотребнадзор прогнозирует значительный рост числа заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Эксперт сослалась на данные из других стран, где в течение двух-трех дней количество ежедневно выявляемых случаев COVID-19 удваивается, а заболеваемость бьет рекорды 2020 года.

С учетом этих данных показатель ежедневных новых случаев коронавируса в России может достичь шестизначных цифр, предупредила Пшеничная.

Представитель Роспотребнадзора также уточнила, что с новым штаммом "омикрон", обладающим укороченным инкубационным периодом, человек может стать заразным на второй-третий день после инфицирования, а симптомы могут появиться на третий-пятый день, сообщает РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что страна находится "в ситуации преддверия каких-то возможных новых вспышек" коронавируса. В связи с риском нового витка пандемии необходим высокий уровень готовности больничной сети и промышленности, а также важно наращивание тестирования на COVID-19 и вакцинации.

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