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Медик объяснила, как подготовиться к крещенским купаниям

09:57
  • четверг
  • 13 января 2022

Без подготовки нельзя нырять в прорубь

Ныряние без подготовки в прорубь во время Крещенских купаний может привести к серьезных последствиям для здоровья. Об этом рассказала кандидат медицинских наук, врач-терапевт, доцент кафедры терапии Сеченовского университета Наталья Семененко.
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Эксперт подчеркнула, что готовиться к таким купаниям следует долго — практически год. Прежде всего это касается людей с какими-либо хроническими заболеваниями. Для остальных срок подготовки может сократиться до полугода.

На первой стадии подготовки следует проводить обтирания смоченным полотенцем в течение максимум пяти минут. Затем переходят к обливанию водой, начальная температура которой должна быть не менее 30 градусов. Необходимо снижать температуру воды на один градус раз в три-пять дней.

Поскольку в Крещение люди ныряют в воду, температура которой составляет около нуля градусов, чтобы с 30 градусов дойти до нуля, понадобится примерно полгода, пояснила Семененко.

При хронических болезнях следует подходить к закаливанию еще более аккуратно, начиная с более высоких температур и снижая их реже — раз в семь-десять дней.

Не рекомендуется нырять в прорубь людям, страдающим сахарным диабетом, эпилепсией, гипертонией, аллергией на холод и метеозависимостью, а также беременным и кормящим женщинам и людям старше 65 лет, рассказала эксперт АГН "Москва".

Ранее сообщалось, что 18-19 января 2022 года в Москве пройдут традиционные Крещенские купания. В рамках подготовки к мероприятиям организовано 57 специализированных площадок с соблюдением всех установленных мер санитарно-эпидемиологической безопасности.

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