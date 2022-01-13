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Мишустин поручил разработать план по борьбе с "омикроном"

09:24
  • четверг
  • 13 января 2022

Также выделяются средства на исследования назальной вакцины от коронавируса

Разработкой плана дополнительных мероприятий по предотвращению распространения омикрон-штамма COVID-19 займется Координационный совет по борьбе с коронавирусом. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил представить предложения в кабмин.

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"Члены совета в кратчайшие сроки должны представить в правительство дополнительные предложения по мероприятиям, направленным на предотвращение распространения нового штамма коронавируса "омикрон" на территории России", - сообщили в пресс-службе правительства.

Кроме того, премьер поручил проработать финансирование исследований интраназальной вакцины от коронавируса. Как сообщили в кабмине, Минздрав и Минфин до 21 января должны внести в правительство проект решения о выделении на эти цели 187,8 миллиона рублей.

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