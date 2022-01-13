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Три человека погибли в ДТП с маршруткой в Саратове

09:50
  • четверг
  • 13 января 2022

Пострадали двое

Жертвами аварии на трассе в Саратовской области стали три человека. Столкнулись маршрутный микроавтобус, грузовой и легковой автомобили.

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"Пассажирская "Газель" маршрута 326К, не пострадал никто. Грузовая "Газель" легла на бок, там водитель один был, не пострадал. В Skoda Rapid были пять человек, трое погибли, двое тяжелых пострадавших госпитализированы в лечебное учреждение", - цитирует РИА Новости начальника управления безопасности регионального правительства Юрия Юрина.

ДТП произошло на трассе у села Первомайское Энгельсского района. На месте происшествия работают экстренные службы, ГИБДД проверяет обстоятельства ЧП.

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