Россия изложит свои требования безопасности на заседании в Вене

От Запада ждут конкретных решений

Вопросы и проблемы евробезопасности обсудят в четверг в Вене на первом в этом году заседании постоянного совета ОБСЕ. Речь пойдёт и о предложениях Москвы, адресованных США и НАТО. Напряжённые дискуссии стартовали в начале недели на других площадках и в других форматах. Встреча в австрийской столице завершает непростой переговорный процесс.

Финальный раунд трехдневных переговоров. В Вене на заседании постоянного совета ОБСЕ Россия еще раз изложит свои требования безопасности. Только теперь в организации, где Москва, в отличие от НАТО, представлена официально. И хотя ОБСЕ не ключевой игрок в решении геополитических проблем, Россия намерена и на этой площадке добиваться понимания.

"Мы готовы продолжать переговоры. Но это должно быть содержательное обсуждение, а не повторение лозунгов. У нас должна быть общая цель - создать надежную, новую систему безопасности в Европе, основанную на новых принципах", - отметил замминистра иностранных дел России Александр Грушко.

Новые принципы, которые декларирует Россия, в деталях растолкованы Западу на встречах в Женеве и Брюсселе. Это отказ от расширения НАТО и размещения ракет средней и меньшей дальности в Европе. В том числе в странах бывшего Варшавского договора. То есть вблизи российских границ таких вооружений быть не должно. И, похоже, США, готовы обсуждать компромиссные решения.

"У нас нет цели вести переговоры ради переговоров, мы бы хотели увидеть взаимные меры, которые положительно скажутся на безопасности США, НАТО и европейских союзников. У Москвы свои требования и она тоже добивается их исполнения. Но если мы хотим прогресса, то он возможен только в контексте деэаскалации", - заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

Это косвенный отсыл и к Украине. Вашингтон недвусмысленно дал понять ОБСЕ, какая тема должна стать главной в Вене. В Старом свете согласились. Но неохотно. Украинская проблема для еврочиновников скучна. На заседании Бундестага немецкие политические элиты куда больше говорили о коронавирусе, ценах на энергоносители, повышении зарплат. Об Украине вспомнили мельком и в самом конце заседания. Возможно, поэтому канцлер Германии ответил депутатам трафаретной репликой. Которая, если не вызовет тоску, то только у Киева.

"Это серьезная угроза безопасности в Европе. Наращивание войск вдоль украинской границы должно нас беспокоить. Лично у меня это вызывает очень и очень большую обеспокоенность", - сказал Олаф Шольц.

В кулуарах Шольц добавил, что удовлетворен началом переговоров с Россией. А Франция напомнила - ответственность за ситуацию на Украине лежит, в первую очередь, на самой Европе.

"Европейцы стоят у руля в украинской проблематике, точно так же, как в диалоге между Россией и НАТО, и этот же статус должен сохраниться за нами на заседании ОБСЕ", - отметил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

Российские дипломаты на эту тему высказались емко и четко. Угроза Украине - сама Украина. Вопрос ее безопасности только в выполнении минских соглашений. А НАТО должно прекратить поставку вооружений Киеву и отозвать своих военных советников и инструкторов. Если же Запад попытается играть на обострение, и не суть важно где, Москва найдет чем ответить.

За переговорами в Вене, Женеве, Брюсселе последует еще серия встреч. В их необходимости уверены и европейские, и российские дипломаты. Но Москва в любом случае будет упорно добиваться своего. И прекрасно осознает, кто дирижирует этим пестрым оркестром.

"Мы все понимаем, что Соединенные Штаты будут решать и за НАТО, и за ОБСЕ, а за Украину так уж тем более. Никто не ожидал легких переговоров, на самом деле, это эпизод исторический, за последние три десятилетия в новейшей истории России впервые Москве удалось усадить за стол Вашингтон со своей собственной повесткой, удалось принудить обсуждать те вопросы, которые для нас имеют экзистенциальное значение, то есть вопросы нашего существования", - рассказала политолог-американист Вероника Крашенинникова.

В контексте трех раундовых консультаций – это, конечно, весомый прогресс. Но Россия требует конкретных шагов, подкрепленных администрациями США и НАТО не на словах, а юридическими документами. Каким будет реальный итог переговоров, станет ясно на следующей неделе. Когда Запад даст письменные ответы.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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