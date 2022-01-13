В большинстве регионов Казахстана отменён "красный" уровень опасности

В четверг в Казахстане начинается поэтапный вывод миротворцев ОДКБ. По предварительным оценкам, процесс займёт около 10 дней. Военные уже начали передавать социально значимые объекты правоохранителям. Благодаря поддержке организации, республика возвращается к привычной жизни.

Нур-Султан, Шымкент, Акмолинская, Актюбинская области. В 13 регионах Казахстана отменен "красный" уровень террористической угрозы. Страна возвращается к нормальной жизни. Однако повышенный уровень опасности сохраняется в эпицентре прошедших беспорядков, сообщает комитет национальной безопасности.

Для скорейшего установления всей цепочки недавних событий Генпрокуратура Казахстана запустила специальный сайт, где пользователи могут загружать фото и видео прошедших беспорядков. Так удастся выйти, в том числе, на след зачинщиков уличных погромов.

В национальной Палате предпринимателей озвучили обновлённую сумму ущерба, нанесённого в результате массовых беспорядков. По последним данным, пострадало 53 государственных и 1 300 коммерческих объектов. Большая их часть расположена в Алматы.

Из бывшей столицы в нынешнюю в четверг отправился первый после тревожных событий авиарейс. Аэропорт Алматы возобновил работу. В том числе и воздушную гавань охраняли миротворцы ОДКБ. Сегодня должен начаться объявленный ранее президентом Токаевым вывод контингента. Уже началась передача охраняемых миротворцами социально значимых объектов правоохранительным органам страны. Власти республики подчеркивают особую роль миссии.

Российские подразделения охраняли наиболее важные объекты: аэропорты, ТЭЦ, телекоммуникационные станции. Самолеты ВКС вывезли из Казахстана, в общей сложности, более двух тысяч 200 человек. Вывод миротворческого контингента, как сообщалось ранее, должен завершиться в десятидневный срок.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр".

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