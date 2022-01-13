Депутат Бундестага объяснил задержку запуска "Северного потока – 2"

У США есть свои планы на энергетический рынок Европы

Борьба с запуском газопровода "Северный поток – 2" во многом связана с экономическими интересами других стран, в том числе США. Об этом в интервью немецкой деловой газете "Хандельсблат" заявил глава Комитета по внешней политике Бундестага Михаэль Рот.

Он напомнил, что у Вашингтона есть собственные планы на европейский энергетический рынок. В частности, американцы хотят продавать свой сжиженный природный газ. Цены на такое топливо значительно выше тех, что предлагает Москва.

Как отметили в Бундестаге, позиция Вашингтона по российскому газопроводу вызывает множество споров - как в самой ФРГ, так и у её партнёров. В комитете по внешней политике призвали внимательно следить, чтобы "Северный поток – 2" всегда был включён в общеевропейскую энергетическую стратегию.

Очередной законопроект о санкциях против российского газопровода сегодня обсудит Сенат США. По данным издания "Политико", документ не будет принят. В последние месяцы многие сенаторы-демократы изменили свою позицию, отмечали, что санкции только нанесут вред отношениям с Европой. А в Совете нацбезопасности США называют законопроект контрпродуктивным.

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