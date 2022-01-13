Рейтинг популярности Байдена продолжает падать

Чем недовольны американцы?

Рейтинг популярности Джо Байдена вновь упал. Всего за два месяца он снизился сразу на несколько процентных пунктов. Сегодня только треть американцев поддерживают президента, сообщает "ТВ Центр".

Об этом говорят результаты нового опроса, опубликованного в США. Граждане недовольны решениями главы Белого дома в области экономики, внешней политики и здравоохранения - большинство считают его попытки сдержать распространение коронавируса неэффективными.

Среди них и сторонники демократов. Согласно обнародованным данным, всё меньше однопартийцев одобряют действия Байдена. Опрос проводился в начале января, когда с момента его инаугурации прошло около года.

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