Путин обратился к участникам Гайдаровского форума

Экономические последствия пандемии удалось преодолеть, сказал глава государства

Приоритеты социально-экономического развития нашей страны обсуждают в эти дни в Москве. В столице открылся Гайдаровский форум "Россия и мир: приоритеты".

Авторитетная дискуссионная площадка объединяет ведущих отечественных и зарубежных экспертов, представителей власти и бизнеса. Приветствие участникам направил Владимир Путин, сообщает "ТВ Центр".

Президент отметил, что в минувшем году в целом удалось преодолеть экономические последствия пандемии, и сегодня важно детально проанализировать новые тенденции, учесть их в интересах устойчивого развития страны и повышения качества жизни граждан.

Михаил Мишустин в обращении к гостям форума подчеркнул, что период адаптации к вызовам пандемии завершён.

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