Путин обратился к участникам Гайдаровского форума

Экономические последствия пандемии удалось преодолеть, сказал глава государства
Приоритеты социально-экономического развития нашей страны обсуждают в эти дни в Москве. В столице открылся Гайдаровский форум "Россия и мир: приоритеты".
Авторитетная дискуссионная площадка объединяет ведущих отечественных и зарубежных экспертов, представителей власти и бизнеса. Приветствие участникам направил Владимир Путин, сообщает "ТВ Центр".
Президент отметил, что в минувшем году в целом удалось преодолеть экономические последствия пандемии, и сегодня важно детально проанализировать новые тенденции, учесть их в интересах устойчивого развития страны и повышения качества жизни граждан.
Михаил Мишустин в обращении к гостям форума подчеркнул, что период адаптации к вызовам пандемии завершён.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram