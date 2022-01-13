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Появились подробности массового убийства лошадей на Алтае

12:07
  • четверг
  • 13 января 2022

Выдвигаются разные версии произошедшего

Стали известны некоторые подробности массового убийства лошадей, произошедшего в Алтайском крае. Более полусотни животных нашли мёртвыми в это воскресенье. Владелец табуна утверждает, что работали профессионалы, скорее всего, охотники или браконьеры. Преступление совершено хладнокровно и точно в сердце. МВД возбудило уголовное дело по статье об умышленном уничтожении чужого имущества. Местные жители в недоумении.
"Так даже фашисты не поступали": на Алтае расстреляли более полусотни лошадей

Житель Алтайского села Алексеевка Николай Дроков выпускал табун в поле пастись свободно. Табун - это 53 лошади. Два-три раза в неделю хозяин приезжал проверить табун. Для этих мест обычная история. Но последний выезд пришлось отложить из-за тумана, а вечером Николаю позвонил знакомый, и рассказал, что все его лошади мертвы.

Теперь у каждой лошади вместо имени - порядковый номер. Уничтожали животных хладнокровно - одна пуля в сердце и одна под лопатку. В основном, здесь кобылы и жеребята.

Судя по всему, злоумышленник действовал не один - лошадей согнали в кучу - животные даже не успели разбежаться. Кто и зачем совершил преступление, пока неизвестно. Возможно, с табуном расправились заезжие охотники или браконьеры. А может быть, дело в конкуренции или личном конфликте.

Хозяин сразу же обратился в полицию, уже возбуждено уголовное дело. Для расследования создана следственно-оперативная группа. Наказание - до трех лет лишения свободы. Материальный ущерб оценивается примерно в 5 миллионов рублей. Моральный же оценить сложнее.

Примечательно, что этот случай - не первый. В прошлом году здесь застрелили 7 лошадей, но преступников так и не нашли. На Алтае коневодство - одно из основных занятий местных фермеров, и отношение к животным очень бережное - и к своим, и к чужим.

Александра Панина, Борис Гладков, "ТВ Центр".

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