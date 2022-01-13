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В Москве из-за мороза задержали или отменили десятки рейсов

10:13
  • четверг
  • 13 января 2022

Погода не перестает вносить свои коррективы

В трех столичных аэропортах задержали или отменили более 60 рейсов в связи с морозами и предстоящим снегопадом.

По состоянию на 10:00 по московскому времени, в "Домодедово" задержаны 13 рейсов, отменены -6; во "Внуково" задержаны 10 рейсов, отмены – 13; в "Шереметьево" задержаны 10 рейсов, отменены – 19. Информация взята из данных сервиса "Яндекс.Расписание".

Как сообщает РИА Новости, в четверг, 13 декабря, ожидаются низкое атмосферное давление, снег, метель и -12 градусов мороза. К вечеру температура воздуха поднимется до -2 градусов.

Ранее стало известно, что ночь на 13 января в Москве стала самой морозной в новом году – столбик термометра опустился ниже -20 градусов.

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