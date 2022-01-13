Миротворцы ОДКБ начали подготовку к передислокации из Казахстана

Возвращение контингента в свои страны организовано во взаимодействии с казахстанской стороной

Миротворческие силы ОДКБ приступили к передаче объектов в Казахстане местным правоохранительным органам. Об этом в четверг, 13 января, рассказали в российском Министерстве обороны.

В ведомстве также сообщили, что миротворческий контингент приступил к подготовке техники и материальных средств для загрузки в самолеты ВКС России и возвращения в пункты постоянной дислокации.

Возвращение миротворцев ОДКБ в свои страны будет организовано во взаимодействии с казахстанской стороной, сообщает РИА Новости.

2 января в ряде населенных пунктов Казахстана начались акции протеста из-за резкого повышения цен на сжиженный газ. Вскоре они переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией. Пострадали тысячи людей, есть погибшие. В связи с этим был задействован миротворческий контингент ОДКБ.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высоко оценил работу, которую проделали войска Организации договора коллективной безопасности и сообщил, что организованный вывод миротворческого контингента ОДКБ из Казахстана начнется 13 января.

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