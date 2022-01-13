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В Думе предложили отправлять школьников на практику на заводы

10:41
  • четверг
  • 13 января 2022

Это поможет определиться с выбором профессии

Учеников школ следует направлять на ознакомительную практику на предприятия, чтобы школьники могли определиться с будущей профессией. С таким предложением выступил депутат Госдумы Василий Власов.
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В письме главе Минпросвещения Сергею Кравцову парламентарий сослался на результаты опросов, согласно которым больше половины студентов-первокурсников не намерены работать в будущем по своей специальности. При этом значительная часть взрослых россиян осуществляют трудовую деятельность не по специальности, полученной в средних специальных или высших учебных заведениях.

По словам Власова, эксперты объясняют это низких уровнем профориентации учащихся средней школы.

В связи с этим депутат выступил за введение на предприятиях профессиональных практик по интересующих учеников специальностям, чтобы дать детям возможность взвешенно подойти к одному из важнейших выборов в жизни, убедиться в своих решениях либо пересмотреть их до поступления в высшие учебные заведения.

Автор инициативы предлагает организовывать такую практику в регионе проживания школьника или ближайшем регионе с соответствующим производством, с оплатой проезда и проживания за счет средств федерального бюджета, сообщает RT.

Ранее в Минпросвещения рассказали, что 60% девятиклассников поступают в средние специальные и профессиональные учебные заведения. Всего за последние годы в российские колледжи и техникумы поступили 1,2 млн выпускников школ.

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