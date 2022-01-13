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Американский авианосец Carl Vinson вошел в Южно-Китайское море

10:29
  • четверг
  • 13 января 2022

О целях похода не сообщается

Авианосная ударная группа ВМФ США во главе с авианосцем Carl Vinson вошла в Южно-Китайское море. В этот же район прибыл десантный вертолетоносный корабль-док Essex с кораблями сопровождения. По данным американского командования, они примут участие в учениях.

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Как сообщает издание South China Morning Post, обе группы кораблей вошли в Южно-Китайское море с южного направления.Американский авианосец сопровождают ракетный крейсер Lake Champlai и пять эскадренных миноносцев типа "Арли Берк". В сопровождении корабля-дока Essex - десантный транспорт-док Portland и десантный корабль Pearl Harbor, на борту которых морские пехотинцы.

Издание напоминает, что в октябре 2021 года группа авианосца Carl Vinson проводила в регионе маневры с японским вертолетоносцем "Кага". Ранее учения с участием двух американских авианосных ударных групп проходили в Южно-Китайском море в июле 2020 года и в феврале 2021-го.

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