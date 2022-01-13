Коронавирусом в России заболели еще 21155 человек

Выздоровели 25984 человека

В России за минувшие сутки зарегистрировано 21155 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю за распространением COVID-19.

Скончались за сутки 740 человек, выздоровели 25984 заболевших.

Больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве - 5490. В Московской области за сутки заболели 1556 человек, в Санкт-Петербурге - 1839.

За весь период пандемии в стране выявлено 10723305 случаев инфекции. Умерли 319172 пациента. Выздоровели 9784348 человек.

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