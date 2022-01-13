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Мишустин предложил способ замедлить инфляцию

11:00
  • четверг
  • 13 января 2022

Показатель в 2021 году достиг 8,39%

Снижению уровня инфляции может поспособствовать возвращение к обычным параметрам бюджетных правил. Об этом в четверг, 13 января, рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин в своем обращении к участникам Гайдаровского форума.
Путин призвал вернуться к целевым показателям по инфляции в 4%

Бюджетное правило предполагает ограничение расходов нефтегазовых доходов, предельный уровень расходов при этом рассчитывают определяется по специальной формуле, в зависимости от уровня цен на нефть и ожидаемого курса рубля.

В 2021 году на фоне пандемии коронавирусной инфекции и необходимости поддержать экономику в России было смягчено бюджетное правило. Однако в наступившем 2022 году российские власти собираются нормализовать бюджетную политику.

О планах возвращения к обычным параметрам бюджетных правил Мишустин напомнил участникам Гайдаровского форума. По словам премьера, это поспособствует снижению инфляции и сбалансированному развитию экономики на основе частных инвестиций, сообщает РИА Новости.

В 2021 году, по данным Росстата, уровень инфляции в России достиг 8,39%. В ходе опроса, посвященного ожиданиям россиян от 2022 года, 9% респондентов заявили, что надеются на снижение цен и контроль за уровнем инфляции.

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