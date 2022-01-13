Мишустин: нынешняя пандемия может быть не последней

Стране придется не раз защищаться от биологических угроз

Россия должны быть готова к новым пандемиям, правительству следует отладить комплексную систему защиты от очередных биологических угроз.

Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Он подчеркнул, что пандемия коронавируса может оказаться не последней, передает РИА Новости.

Многие специалисты предупреждают: эта пандемия может оказаться не последней. И мы должны быть к этому готовы", - подчеркнул глава кабинета министров.

Премьер-министр добавил, что защита здоровья населения является главной задачей. В этом направлении правительства ведет долгосрочную стратегическую работу.

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