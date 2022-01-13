Мишустин: нынешняя пандемия может быть не последней

Стране придется не раз защищаться от биологических угроз
Россия должны быть готова к новым пандемиям, правительству следует отладить комплексную систему защиты от очередных биологических угроз.
Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Он подчеркнул, что пандемия коронавируса может оказаться не последней, передает РИА Новости.
Многие специалисты предупреждают: эта пандемия может оказаться не последней. И мы должны быть к этому готовы", - подчеркнул глава кабинета министров.
Премьер-министр добавил, что защита здоровья населения является главной задачей. В этом направлении правительства ведет долгосрочную стратегическую работу.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram