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Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 317 миллионов

10:48
  • четверг
  • 13 января 2022

Антирекорды зафиксированы в США

Число случаев заражения коронавирусом, выявленных с начала пандемии в мире, превысило 317 миллионов. Более 5,5 миллионов пациентов с COVID-19 скончались.

По данным, полученным порталом Worldometer на утро 13 января, в мире зарегистрировано 317 700 427 заболевших коронавирусом.  От связанных с COVID-19 заболеваний и осложнений скончались 5 531 439 пациентов.

Соединенные Штаты по-прежнему лидируют по числу заразившихся COVID-19. Там выявлено 64 359 409 инфицированных, умер за время пандемии 866 891 пациент. На втором месте – Индия, где заболели коронавирусом 36 317 927 человек. Бразилия – на третьем месте по количеству случаев COVID-19 - 22 718 606 случаев.

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