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В Царском Селе впервые за сто лет зацвела сирень

11:18
  • четверг
  • 13 января 2022

Во дворце возродили традицию последних Романовых

В Александровском дворце Царского села возродили традицию украшать интерьеры кустами сирени.
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При императоре Николае II и его жене Александре Федоровне в Александровском дворце - бывшей резиденции последнего российского императора – круглый год находились живые цветы. Сирень была любимым растением жены императора.  Александра Федоровна также предпочитала сиреневый тон в одежде и духи с запахом сирени.

После ареста членов царской семьи в 1917 году кусты из дворца убрали, так как "заключенным роскошь не полагалась", передает ТАСС. И вот в январе 2022 года цветы вернули в комнаты.

"Впервые за сто с лишним лет аромат цветущей сирени вновь наполнил интерьеры Александровского дворца зимой", - говорится в сообщении музея.

Сирень подготовили к цветению в несвойственное для нее время с помощью дополнительного света и выгонки - прием, с помощью которого растения выходят из состояния покоя.

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