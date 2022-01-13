Турция разрешила армянской авиакомпании полеты из Еревана в Стамбул

Граница между странами была закрыта с 1993 года

Армянская авиакомпания Flyone Armenia получила разрешение от властей Турции на полеты по маршруту Ереван-Стамбул-Ереван. Ранее разрешения армянской и турецкой авиакомпаниям на выполнение рейсов по этому маршруту выдал Комитет гражданской авиации Армении.

"От авиавластей Турции получено разрешение на осуществление рейсов Ереван-Стамбул-Ереван. Первый полет запланирован на 2 февраля", - заявил председатель Совета директоров компании Flyone Armenia Арам Ананян.

Авиакомпания FlyOne Armenia - "дочка" молдавского бюджетного авиаперевозчика FlyOne. Сертификат воздушного оператора получила 29 октября 2021 года. Коме этой компании, разрешение на полеты между Ереваном и Стамбулом получила турецкая Pegasus Airlines.

Дипломатических отношений между Арменией и Турцией, граница между странами закрыта по инициативе Анкары с 1993 года. Поводом стал нерешенный карабахский конфликт. Две страны подписали мирное соглашение по восстановлению отношений и открытию границы в 2009 году Армения и Турция, однако оно не было ратифицировано, передает "Интерфакс".

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