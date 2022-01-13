Проклова рассказала, когда вернется на сцену

Актриса перенесла инсульт

Народная артистка РСФСР Елена Проклова собирается вернуться на театральную сцену уже в марте. Об этом актриса рассказала в четверг, 13 января.

Ранее Елена Проклова попала в реанимацию одной из столичных больниц с инсультом. Артистка позднее рассказала, что ей стало лучше и отметила профессионализм медиков, а также поблагодарила всех, кого озаботило ее состояние.

Звезда уточнила, что по-прежнему остается в реанимации, где ей не разрешают разговаривать. Однако она рассчитывает "выбраться из этой ситуации" и надеется, что "все получится".

Врачи пообещали Прокловой, что уже к марту она сможет вновь выйти на сцену, сообщает РИА Новости.

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