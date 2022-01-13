ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россияне перечислили идеальные способы зимнего отдыха

12:00
  • четверг
  • 13 января 2022

Многие предпочитают активный отдых

Более трети (39%) россиян, принявших участие в исследовании Всероссийского центра изучения общественного мнения, считают идеальным способом досуга зимой катание на горных лыжах, санках и другие виды зимнего спорта.
В АТОР рассказали, где россияне провели новогодние праздники

Еще 34% предпочитают проводить свободное время зимой в поездках в гости к родственникам и друзьям. 28% полагают, что лучше всего оставаться дома.

27% респондентов выбирают познавательный отдых: экскурсии, путешествия по историческим, памятным местам. Для 21% идеальным времяпрепровождением зимой является пляжный отдых в теплых странах.

18% предпочли бы съездить на дачу, а 17% делают выбор в пользу театров, музеев и выставок, сообщается на официальном сайте ВЦИОМ.

Ранее в ходе опроса россияне рассказали, как провели длинные новогодние каникулы. 38% респондентов ходили в гости, а 31% уделили время прогулкам. Побывали на катке либо катались на санках и лыжах 22% участников исследования.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Лыжный спорт
Лыжный спорт
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.