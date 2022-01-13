Россияне перечислили идеальные способы зимнего отдыха

Многие предпочитают активный отдых

Более трети (39%) россиян, принявших участие в исследовании Всероссийского центра изучения общественного мнения, считают идеальным способом досуга зимой катание на горных лыжах, санках и другие виды зимнего спорта.

Еще 34% предпочитают проводить свободное время зимой в поездках в гости к родственникам и друзьям. 28% полагают, что лучше всего оставаться дома.

27% респондентов выбирают познавательный отдых: экскурсии, путешествия по историческим, памятным местам. Для 21% идеальным времяпрепровождением зимой является пляжный отдых в теплых странах.

18% предпочли бы съездить на дачу, а 17% делают выбор в пользу театров, музеев и выставок, сообщается на официальном сайте ВЦИОМ.

Ранее в ходе опроса россияне рассказали, как провели длинные новогодние каникулы. 38% респондентов ходили в гости, а 31% уделили время прогулкам. Побывали на катке либо катались на санках и лыжах 22% участников исследования.

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