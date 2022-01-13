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В Москве отчитались о работе систем жизнеобеспечения в морозы

11:20
  • четверг
  • 13 января 2022

Ночь на 13 января оказалась самой морозной с начала года

В условиях сильных морозов системы жизнеобеспечения в Москве работают в штатном режиме. Об этом в четверг, 13 января, рассказали в столичном комплексе городского хозяйства.

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Как уточнили в ведомстве, все городские системы жизнеобеспечения ночью работали в штатном режиме.

Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

Ранее синоптик Евгений Тишковец рассказал, что ночь на 13 января оказалась для столичного региона самой морозной с начала 2022 года. Столбики термометров на метеостанциях Москвы опускались ниже минус 20 градусов.

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