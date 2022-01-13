ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

На Сущевском валу загорелось здание с торговыми павильонами

11:49
  • четверг
  • 13 января 2022

Движение по ТТК частично затруднено

На севере Москвы загорелось здание с торговыми павильонами.

Инцидент произошел по адресу: Сущевский вал, 46/2. По информации агентства Москва, в одном из кафе загорелся мангал, после чего огонь перекинулся на потолок и выше.

Информации о пострадавших не поступало. На месте работают пожарные, передает ТАСС.

Движение по Третьему транспортному кольцу в районе ЧП затруднено, движение регулируют сотрудники ГИБДД.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Пожар в Москве
Пожар в Москве
Пожар в Москве
Пожар в Москве
Пожар в Москве
Пожар в Москве
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.