На Сущевском валу загорелось здание с торговыми павильонами

Движение по ТТК частично затруднено

На севере Москвы загорелось здание с торговыми павильонами.

Инцидент произошел по адресу: Сущевский вал, 46/2. По информации агентства Москва, в одном из кафе загорелся мангал, после чего огонь перекинулся на потолок и выше.

Информации о пострадавших не поступало. На месте работают пожарные, передает ТАСС.

Движение по Третьему транспортному кольцу в районе ЧП затруднено, движение регулируют сотрудники ГИБДД.

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