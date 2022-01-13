На Сущевском валу загорелось здание с торговыми павильонами

Движение по ТТК частично затруднено
На севере Москвы загорелось здание с торговыми павильонами.
Инцидент произошел по адресу: Сущевский вал, 46/2. По информации агентства Москва, в одном из кафе загорелся мангал, после чего огонь перекинулся на потолок и выше.
Информации о пострадавших не поступало. На месте работают пожарные, передает ТАСС.
Движение по Третьему транспортному кольцу в районе ЧП затруднено, движение регулируют сотрудники ГИБДД.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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