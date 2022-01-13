Заместители главы КНБ Казахстана задержаны по подозрению в госизмене

Расследуются действия, направленные на насильственный захват власти

Задержаны заместители бывшего главы Комитета национальной безопасности Казахстана Карима Масимова. Их подозревают в подготовке насильственного захвата власти, сообщили в пресс-службе КНБ. Сам Масимов был задержан ранее по подозрению в государственной измене.

"В рамках данного дела дополнительно начаты досудебные расследования по фактам действий, направленных на насильственный захват власти и превышения должностных полномочий", - говорится в сообщении КНБ.

Уточняеся, что, помимо Масимова, задержан бывший заместитель председателя КНБ - начальник Службы специального назначения "А" Садыкулов. Также взят под стражу заместитель председателя КНБ Ергожин, передает "Интерфакс".

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