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Заместители главы КНБ Казахстана задержаны по подозрению в госизмене

11:55
  • четверг
  • 13 января 2022

Расследуются действия, направленные на насильственный захват власти

Задержаны заместители бывшего главы Комитета национальной безопасности Казахстана Карима Масимова. Их подозревают в подготовке насильственного захвата власти, сообщили в пресс-службе КНБ. Сам Масимов был задержан ранее по подозрению в государственной измене.

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"В рамках данного дела дополнительно начаты досудебные расследования по фактам действий, направленных на насильственный захват власти и превышения должностных полномочий", - говорится в сообщении КНБ.

Уточняеся, что, помимо Масимова, задержан бывший заместитель председателя КНБ - начальник Службы специального назначения "А" Садыкулов. Также взят под стражу заместитель председателя КНБ Ергожин, передает "Интерфакс".

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