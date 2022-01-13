Власти Германии потребовали не втягивать "Северный поток — 2" в конфликт вокруг Украины

Газопровод является экономическим проектом, напомнили в Берлине

Проект российского газопровода "Северный поток — 2" не следует втягивать в ситуацию вокруг Украины. С таким заявлением в четверг, 13 января, выступила министр обороны Германии Кристина Ламбрехт.

Политик указала, что трубопровод является экономическим проектом и не имеет отношения к конфликту относительно "эскалации", которую Россия якобы организовала в отношении Украины.

По словам Ламбрехт, пресловутый конфликт необходимо решать в формате переговоров, такова "задача момента, которая стоит перед нами". Возможности решения конфликта имеются, и их необходимо использовать, подчеркнула глава минобороны ФРГ.

Представитель германского правительства предостерегла от попыток решить конфликт с помощью проектов, которые не имеют к этому никакого отношения, поскольку "это не получится сделать", сообщает РИА Новости.

Ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что власти ФРГ должны окончательно отказаться от реализации проекта российского газопровода "Северный поток — 2". По словам украинского дипломата, "Европе и США нужно принять жесткие превентивные меры в отношении Москвы", причем в числе таких мер Мельник назвал "окончательный отказ" от трубопровода "Северный поток — 2".

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