ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Синоптик объяснил появление "ложной Луны" над Москвой

12:19
  • четверг
  • 13 января 2022

Это оптическое явление связано с морозной погодой

Так называемая "ложная Луна" или "ложное Солнце", которое можно было наблюдать в небе над Москвой в ночь на 13 января, является уникальным оптическим явлением под названием солнечное гало. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Сильнейшие в 2022 году морозы подступили к Москве

Эксперт пояснил, что формирование солнечного гало происходит из-за аномального холода на фоне высокой влажности воздуха: из-за вымерзания водяного пара любой источник света становится "провокатором" данного явления.

Тишковец уточнил, что в сложившихся условиях наблюдать солнечное гало можно в любое время суток при наличии достаточно сильного источника света, сообщает АГН "Москва".

Ранее Тишковец рассказал, что ночь на 13 января стала самой морозной в столичном регионе с начала 2022 года. Термометры на метеостанциях Москвы фиксировали температуру ниже минус 20 градусов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Луна
Луна
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.