Синоптик объяснил появление "ложной Луны" над Москвой

Это оптическое явление связано с морозной погодой

Так называемая "ложная Луна" или "ложное Солнце", которое можно было наблюдать в небе над Москвой в ночь на 13 января, является уникальным оптическим явлением под названием солнечное гало. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Эксперт пояснил, что формирование солнечного гало происходит из-за аномального холода на фоне высокой влажности воздуха: из-за вымерзания водяного пара любой источник света становится "провокатором" данного явления.

Тишковец уточнил, что в сложившихся условиях наблюдать солнечное гало можно в любое время суток при наличии достаточно сильного источника света, сообщает АГН "Москва".

Ранее Тишковец рассказал, что ночь на 13 января стала самой морозной в столичном регионе с начала 2022 года. Термометры на метеостанциях Москвы фиксировали температуру ниже минус 20 градусов.

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