В Брюсселе насчитали в два раза больше Мохамедов, чем Жанов

В статистике по стране Мохамед не так популярен

В Брюсселе назвали пять самых распространенных имен для мальчиков-новорожденных.

Первое место досталось имени Мохамед, с таким именем зарегистрированы 13 595 человек. На втором месте оказался Жан – традиционное французское имя уступает лидеру в два раза – 6089, говорится в отчете статистического агентства страны Statbel.

На третьем месте оказалось имя Мохаммед (с двумя "м" – прим. ред.), его в Брюсселе носят более 4,8 тысячи человек. Четвертое место занял Ахмед (4 166), пятое – Филипп (4060). Также в топ-10 вошли: Мишель, Давид, Пьер, Николя и Даниэль.

Что касается Бельгии в целом, то самым популярным именем все равно остается Жан (65 886). За ним идут Марк (63 436) и Патрик (50 917). Мохамед вошел в десятку, но занял предпоследнее место.

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