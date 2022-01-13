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Эвакуация объявлена во всех школах Самары

12:25
  • четверг
  • 13 января 2022

Причина – сообщение о минировании

Учащихся всех школ Самары эвакуируют после поступившего сообщения о минировании. Отменены все занятия в учебных заведениях. Местные СМИ ранее сообщали об эвакуации в шести школах.

Эвакуация началась в Балтийске после хлопка газа в жилом доме
В доме, где проживает Дмитрий Певцов, объявлена эвакуация в связи с угрозой взрыва

"В связи с поступившим сигналом о возможном заминировании школ города организована эвакуация детей. Все учащиеся покинули образовательные учреждения, никто не пострадал. Занятия в школах отменены, включая вторую смену", - сообщили ТАСС в пресс-службе самарской мэрии.

13 января также сообщалось, что эвакуированы учащиеся всех школ в Саратове и более 100 учебных заведений в Красноярске. Днем ранее из-за ложных сообщений о минировании эвакуировали свыше 150 школ и несколько вузов Екатеринбурга.

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