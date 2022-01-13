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"Мы живем лучше": Кудрин сравнил уровень жизни россиян с началом 1990-х

13:00
  • четверг
  • 13 января 2022

Дифференциация уровня жизни по-прежнему существенна

Уровень жизни граждан России в настоящее время на треть выше показателей начала 1990-х годов. Об этом в четверг, 13 января, рассказал председатель Счетной палаты Алексей Кудрин в ходе выступления на Гайдаровском форуме.
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Экономист отметил, что за 30 лет ВВП России поднялся на 33% в сравнении с 1991 годом, в период до либерализации цен. Уровень жизни вырос на 30% относительно того же времени.

Кудрин также рассказал, что уровень жизни представителей бюджетной сферы – в частности, медиков и педагогов, после падения в 1990-е удалось восстановить до советского уровня только в 2003-2004 годах. В последующие годы он значительно вырос.

В период с 2000 до 2011 года, по словам занимавшего тогда пост вице-премьера Кудрина, российский ВВП вырос на 67%, а жизненный уровень — почти втрое. Однако несмотря на то, что "сегодня мы живем лучше", сохраняется существенная дифференциация уровня жизни в том числе у врачей и учителей, цитирует главу Счетной палаты РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что борьба с бедностью и повышение уровня доходов россиян требуют принятия всех возможных мер. Российский лидер назвал борьбу с бедностью безусловным приоритетом государства, напрямую связанным с решением демографической проблемы.

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