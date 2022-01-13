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Минсельхоз объяснил рост цен на молоко и овощи

12:47
  • четверг
  • 13 января 2022

По некоторым позициям цены увеличились на 7%

Подорожание молочной продукции, овощей и фруктов в России  объясняется сезонным фактором. Объемы производства в молочной отрасли в осенне-зимний период традиционно снижаются, увеличиваются производственные затраты – а это влияет на ценовую динамику, заявили в Минсельхозе.

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"Фиксируемая в настоящее время ценовая динамика на рынке овощей также в значительной мере обусловлена сезонным фактором. В зимний период на рынке традиционно растет доля более дорогих импортных овощей, что приводит к повышению средних цен на данную продукцию", -  говорится в пресс-релизе ведомства.

Росстат ранее сообщил, что в первую декаду января выросли цены на молоко и молочную продукцию – в среднем на 0,5%. Плодоовощная продукция подорожала на 3,1%. По некоторым позициям – в частности, по огурцам и помидорам – рост достигал 7%, передает "Интерфакс".

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