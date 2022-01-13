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Собянин рассказал о снижении преступности в Москве

14:50
  • четверг
  • 13 января 2022

За последние 10 лет число убийств и грабежей в городе уменьшилось в разы

С 300-летием прокураты поздравил в четверг сотрудников московского подразделения ведомства Сергей Собянин. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Мэр подчеркнул ведущую роль прокуратуры в защите прав и свобод граждан, надзоре за соблюдением конституции и борьбе с преступностью. Отметил, что в Москве за последние 10 лет ситуация значительно изменилась в лучшую сторону. И выразил уверенность, что городские власти и прокуратура всегда будут вместе наводить порядок и обеспечивать нормальную жизнь граждан в соответствии с законами.

"В Москве в два раза уменьшилось количество убийств, в восемь раз уменьшилось количество грабежей, в 14 раз уменьшилось количество квартирных краж и так далее. Это огромная работа всей правоохранительной системы, социально-экономического развития города. И роль прокуратуры имеет колоссальное значение", - сказал Собянин.

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