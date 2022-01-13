Как московские службы справляются с погодными испытаниями

На улицы вышла вся снегоуборочная техника

В четверг Москва пережила самую холодную ночь в наступившем году. На ВДНХ столбики термометров показывали минус 19, а в Тушине даже ниже 20. Но настоящее испытание ещё впереди. Давление в ближайшие сутки опустится почти на 30 позиций ниже нормы. Сегодня же в столичном регионе можно было наблюдать так называемую "алмазную пыль". Она появляется в условиях сильного холода и высокой влажности.

Световые столбы и ледяные кристаллы в небе. А еще два "солнца"- гало. Астрономические явления в небе после сильных морозов наблюдали жители столичного региона. Минувшая ночь в Москве действительно стала самой холодной. До минус 20. Но город готов к таким погодным условиям. Все службы работают в штатном режиме. Общественный транспорт ходит по расписанию. Электробусы уже четвертый год выдерживают "испытания" столичной зимой. Батареи оборудованы системой термостатирования, которая позволяет им регулировать работу аккумулятора.

На линии и вся снегоуборочная техника. К середине зимы в столице - полуметровые сугробы. Снег с московских улиц отправляют в специальные плавильни, он попадает в магистральный коллектор и тает там за счет того, что температура воды никогда не опускается ниже 12 градусов. Затем эти стоки уходят в очистные сооружения. За сутки здесь могут растопить 140 тысяч кубометров снега.

Чтобы тепло в такие морозы сохранялось, во всех домах энергетики проводят высокоточный тепловизионный контроль, который может зафиксировать малейшие сбои в работе теплосетей. На каждой подстанции есть тепловой датчик, который регулирует температуру в домах москвичей. Так что можно не бояться замерзнуть в особенно холодные ночи.

Правда, уже этой ночью в Москве значительно потеплеет. Но впереди - крещенские морозы.

Елена Сахно, "ТВ Центр".

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