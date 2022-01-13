Строительство станции БКЛ "Сокольники" завершится в 2022 году

Как продвигается работа?

Строительство станции "Сокольники" Большой кольцевой линии метро планируется завершить в этом году. Уже выполнены монолитные работы, сейчас в процессе прокладка коммуникаций. Но, пожалуй, самое важное и сложное - это объединить станцию БКЛ с действующей Сокольнической веткой. Такая работа только предстоит.

На путях пока только технический состав и свисающие с потолка крепёжные конструкции, декоративные панно закрыты защитной пленкой. Но за строительными лесами и многочисленными коробками просматриваются контуры будущей станции "Сокольники".

Ее рабочим названием было "Стромынка". Но позднее все-таки решили сохранить историческое имя радиальной остановки. Но оформление станции, разумеется, совсем иное, оригинальное. Так, одна путевая стена и часть потолка предстанут в стилистике Малевича, Татлина, Лисицкого. Вторая расскажет историю подземки.

"Сокольники" – это первая станция столичной подземки. Ее открыли в мае далекого 1935 года. Поэтому технологически самое сложное при прокладке Большой кольцевой линии, говорят метростроевцы, именно объединение двух остановок, которое еще предстоит сделать в этом месте.

По трем станциям северо-восточного отрезка БКЛ - Авиамоторной, Лефортово и Электрозаводской – уже курсируют поезда. Сейчас они в составе Некрасовской ветки, но в перспективе станут частью Большого кольца. Длина участка – почти 11 с половиной километров.

Платформа на Рижской расположена на глубине 62 метров, в Марьиной роще -70! Правда, догнать самую глубокую в стране, санкт-петербургскую станцию "Адмиралтейская", пока не получилось.

31остановка и 40 пересадок на МЦД, МЦК, радиальные ветки метро и ж/д станции. Большая кольцевая протяженностью в 70 километров станет самой длинной замкнутой линией в мире.

Кроме того, авторы проекта уверяют, что территория вокруг метро "Сокольники" после завершения работ вернется к своему первоначальному виду. Закончить строительство планируют уже к концу этого года.

Иван Колесников, "ТВ Центр".

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