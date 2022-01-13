Житель Подольска выращивал коноплю в своем гараже

Мужчина задержан

В Подольске арестовали 29-летнего местного жителя, подозреваемого в продаже марихуаны. Задержали мужчину в момент получения денег за очередной сверток с каннабисом.

Позже выяснилось, что злоумышленник сам выращивал и изготавливал наркотик, а клиентов искал через интернет. В подвале своего гаража он устроил зимний сад, предусмотрел систему вентиляции и установил специальные лампы.

Всего в гараже и доме подозреваемого изъяли свыше килограмма конопли и 60 граммов готового наркотиков, сообщает "ТВ Центр".

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