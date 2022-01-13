Швейцарские часы и ваза из Индии: что находят среди мусора в Подмосковье

Где обрели свой новый дом вещи со свалки?

Находки, конечно, бывают разные. Найти можно что угодно и где угодно. Так, в Подмосковье на помойке обнаружили швейцарские часы и вазу из Индии, а еще катушечный магнитофон и советский фотоаппарат. И перемолотили бы все эти предметы в труху, если бы вдруг не пришла идея сохранить эту часть истории.

Их выбросили, от них отказались навсегда. А они - уцелели и попали в музей! Не поднялась рука у тех, кто занят переработкой бытовых отходов, эти вещи уничтожить. И ведь что только не отправляют в мусор! Музыкальные инструменты, фарфор, часы и даже наручники, катушечный магнитофон или советский фотоаппарат, причем, с трогательной дарственной надписью от коллег. Экспонатов в этом необычном музее в КПО под Сергиевым Посадом пока не очень много. Коллекцию здесь создают с лета. Но есть уже небольшое собрание старинных книг.

Не надо быть букинистом, чтобы оценить: этот фолиант - очень редкая вещь. Лев Толстой - "В чем моя вера" - издание Владимира Черткова, толстовца, близкого друга писателя, сыгравшего значительную роль в его жизни. 1906 год. И ценность таких экспонатов измеряется не только в рублях.

В Подмосковье сейчас работают десять комплексов по переработке твердых бытовых отходов, ежегодно через них проходит порядка семи миллионов тонн мусора. И почти везде открываются такие необычные музеи. Из спасенных вещей. Причем, исследовательский интерес среди сотрудников на предприятиях поощряют. Объявляют конкурсы и даже обещают награду за самую лучшую и интересную находку.

Новые находки появляются постоянно. Не исключено - когда-нибудь объединят экспонаты всех мини-музеев в единую коллекцию и будут водить экскурсии, рассказывая о спасенных из мусора жемчужинах.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр".

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