В НАТО пообещали России "положить на стол" конкретные предложения

Вопрос гарантий безопасности остается открытым

Североатлантический альянс настроен на дальнейшее обсуждение с Россией темы гарантий безопасности. Об этом в четверг, 13 января, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

По словам главы блока, альянс готов "положить на стол переговоров" с Москвой конкретные предложения по вопросам гарантий безопасности, конкретные сроки он при этом не назвал.

Вместе с тем Столтенберг заявил, что во время заседания Совета Россия — НАТО, которое прошло 12 января, российская сторона не дала ответа на предложение альянса начать серию консультаций по безопасности, сообщает ТАСС.

Ранее заместитель министра обороны России Александр Фомин заявил, что отношения с НАТО находятся на критически низком уровне на фоне развертывания очередной гонки вооружений, террористической угрозы и глобальной нестабильности.

Замминистра подчеркнул, что Москва рассчитывает на конструктивное обсуждение проекта по гарантиям безопасности, чтобы выйти на подготовку соглашений в кратчайшие сроки.

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