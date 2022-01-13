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Кремль оценил вероятность введения QR-кодов для подростков

13:19
  • четверг
  • 13 января 2022

В России одобрили детскую вакцину от коронавируса

Российские власти не рассматривают тему введения QR-кодов для подростков. Об этом в четверг, 13 января, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Представитель Кремля отрицательно ответил на вопрос о том, могут ли в стране ввести QR-кодов для подростков после начала вакцинации от коронавируса представителей этой возрастной группы.

— Нет, не рассматривается, — цитирует Пескова РИА Новости.

Вакцина для детей старше 12 лет "Гам-КОВИД-Вак-М" ("Спутник М") была зарегистрирована в ноябре 2021 года. Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что препарат поступит в гражданский оборот на неделе с 17 января.

В Госдуме тем временем готовятся к рассмотрению во втором чтении законопроекта о введении QR-кодов в общественных местах. Нормы документа распространяются только на совершеннолетних граждан.

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