Песков приравнял возможные санкции США к разрыву отношений

Переговоры по гарантиям безопасности прошли неудачно

Потенциальные санкции США и последующий ответ России на них можно приравнять к разрыву двусторонних отношений.

Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. "Речь идет о санкциях, которые по свей сути и с учетом неминуемого адекватного ответа фактически можно приравнять к инициативе по разрыву отношений", - заявил представитель Кремля журналистам.

Песков подчеркнул, что переговоры по гарантиям безопасности между Россией и США прошли неудачно, передает РИА Новости.

"Оцениваем, конечно, появление подобных документов (новый проект санкций – прим.ред.) и такие заявления крайне негативно, особенно на фоне продолжающейся серии переговоров, пускай неудачных, но переговоров", - заметил пресс-секретарь Путина.

Ранее американские сенаторы предложили ввести санкции против ключевых отраслей экономики России и первых лиц государства, в частности, президента Владимира Путина, в случае ухудшения ситуации на востоке Украины.

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